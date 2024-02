Wta 1000 Dubai 2024 | Rybakina si ritira | Paolini vola in semifinale senza giocare

Nel pomeriggio a Doha in campo anche Musetti e Sonego WTA DUBAI: Elena Rybakina per provare a centrare la prima semifinale '1000'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Elenasi, Jasmineavanza. E’ accaduto di nuovo, sempre in un torneo, e dopo Cincinnati ad agosto la kazaka lascia campo libero alla toscana anche al torneo di, dove questa volta per l’azzurra si spalancano le porte delle semifinali. A causa di un problema gastrointestinale, la numero 4 del mondo ha dovuto rinunciare al match contro Jas, che così per la prima volta in carriera approda in unadi un torneo “mille”. Non solo: era già best ranking per la ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, che si trova già in live alla posizione numero 21 e può davvero sognare di avvicinarsi alla top-20 per la prima volta in carriera. Potrà infatti diventare la numero 16 al mondo se arriverà in finale, numero ...