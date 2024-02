WhatsApp Beta aggiunge un’opzione per l’invio di foto in alta qualità necessaria da tempo

L'ultima versione di WhatsApp Beta per Android ci mostra per la prima volta la nuova impostazione grafica degli aggiornamenti di stato . L'articolo WhatsApp Beta per ... (tuttoandroid)

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di WhatsApp beta per Android, che arriva alla release 2.24.4.25 L'articolo WhatsApp dice no agli ... (tuttoandroid)

Il blocco degli screenshot WhatsApp per le foto profilo dei contatti sta per diventare realtà. Si tratta di una nuova funzionalità appena introdotta dagli sviluppatori ... (optimagazine)

WhatsApp consentirà una cerchia ristretta di amici, come funzionerà: A breve WhatsApp potrebbe introdurre una nuova feature che permetterà di contattare più rapidamente le persone più assidue in chat. ilsoftware

WhatsApp: arriva il blocco per gli screenshot in app: WhatsApp ha introdotto una nuova funzione rivoluzionaria per migliorare la privacy di tutti i suoi utenti. In particolare, l'ultimo aggiornamento della versione ... tecnoandroid

WhatsApp: il nuovo editor è disponibile per tutti da oggi: Trovate tutte le informazioni direttamente nell’articolo. Il team di WhatsApp sembra non riposare mai e nell’ultima beta della celebre app di messaggistica istantanea continua ad inserire nuove ... gizchina