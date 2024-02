(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildicia ridareaisul lungomare. Dopo i primiandati deserti, sono state pubblicate due nuove gare per l?ex Mitiladriatica a Santo Spirito e per...

Waterfront, ecco i bandi: nuova vita per i ruderi. Ora il Comune di Bari ci riprova: Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il bando per la concessione dell’ultimo locale, destinato alla vendita di prodotti e servizi nei settori sportivo e turistico, non ancora assegnato sulla ... quotidianodipuglia

Genova accoglierà tredici nuovi ristoranti sul Waterfront: ecco il progetto: Prende sempre più forma l'offerta del Waterfront di Genova: si contano tredici ristoranti con vista sul canale. dissapore

Palasport (parte 3): ecco spiegate le sue dimensioni: GENOVA - Uno degli argomenti caldi nel dibattito sul nuovo Palasport è la dimensione della rinnovata arena del Waterfront: chi si aspettava un mega impianto da 15mila posti è infatti rimasto deluso. primocanale