Wangiri | la truffa dello squillo nata in Giappone è tornata

Wangiri: cos'è la truffa dello squillo senza risposta . Si chiama " wangiri ", parola giapponese che significa "uno (squillo) e buttare giù". Ma è conosciuta anche come " ping call ", ovvero "

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A tutti è capitato prima o poi di rispondere a una telefodopo un soloe ritrovare dall’altra parte il silenzio assoluto. C’è un chiaro motivo per il quale quella chiamata viene “staccata” tanto rapidamente. Non c’è alcuna necessità di ricevere una risposta. È questo il primo passo della, che periodicamente torna a tormentare e reclamare denaro. Cos’è laSembra proprio tordi moda la storica. Non è mai sparita dalla circolazione, sia chiaro, però fa sentire il proprio peso in maniera alterrispetto ad altri tipi di truffe telefoniche. Il sistema prevede una chiamata molto breve, tanto da non consentire la risposta alla maggior parte ...