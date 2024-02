Voragine al Vomero | l’Abc | Ripristinata la fornitura idrica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Abc ha ripristinato nella tarda serata di ieri, come era stato previsto, lad’acqua nell’area del quartieredove si era resa necessaria l’interruzione a causa del cedimento che si è verificato in via Morghen. Le squadre delle reti idriche e fognarie dell’azienda hanno lavorato già dalla mattinata di ieri per realizzare un bypass che consentisse la riapertura dell’acqua alla cittadinanza. L’acqua è stata riaperta fatta eccezione del civico 63 di via Morghen, dove si è aperta la. “Complimenti alla dirigenza, a tutto lo staff di Abc e agli operai – dichiarano il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza – hanno avuto pochissimo tempo a disposizione stante la complessità del precedente lavoro dei vigili del fuoco e con una manovra idraulica complessa e inusuale sono ...

