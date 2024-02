Voragine a via Morghen | al Vomero piano traffico provvisorio | strade chiuse e divieti

Vomero, voragine inghiotte auto e platani in via Morghen: quattro feriti e 20 famiglie sgomberate

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il Comune vara ilviabilitàper il: coinvolte via Bonito, via Cimarosa, via Michetti e via Donizetti.

L'acquedotto: la fogna principale non è stata danneggiata, il ripristino dell'acqua in serata. Ora si indaga: occorrerà capire quali sono gli allacci ai sottoservizi ... (fanpage)

E’ stata ripristinata la fornitura d’acqua nell’area del quartiere Vomero dove si era resa necessaria l’interruzione a causa del cedimento che si è verificato in via ... (2anews)

Un’altra voragine al Vomero. La collina è una gruviera: C’è un altro pezzo della collina di Napoli che sprofonda, una voragine che si apre in piena notte in via Morghen inghiottendo un’auto in sosta e un’altra in transito con due occupanti, provocando ... lanotiziagiornale

Via Solimena, infiltrazioni d'acqua dal muro a pochi metri da via Morghen: Un altro muro a rischio, a pochi metri da quello crollato in via Morghen per effetto della voragine apertasi all'alba di mercoledì 21 febbraio. E' il muro che si trova alla fine di via Solimena e che ... ilmattino

Vomero, voragine in via Morghen: ripristinata la fornitura idrica: La fornitura resta interrotta solo per il civico 63 di via Morghen, dove si è aperta la voragine. “Complimenti alla dirigenza, a tutto lo staff di Abc e agli operai – dichiarano il sindaco di Napoli, ... 2anews