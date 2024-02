(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bruxelles. Ursula von derha regalato un incarico da 20 mila euro al mese a un eurodeputato della Cdu per gara... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ursula von der Leyen sarà la candidata del Ppe per la presidenza della Commissione europea. Sono scaduti i termini per la presentazione delle ... (iltempo)

Von der Leyen sceglie un inviato per le Piccole medie imprese per ingraziarsi la sua Cdu: Secondo alcuni dietro la nomina di Markus Pieper come "inviato dell'UE per le Piccole e medie imprese" da parte della presidente della Commissione Ue, vi sarebbe un accordo per garantire il sostegno ... ilfoglio

Gli agricoltori polacchi contro l'import di grano dall'Ucraina: Lunedì, a Bruxelles, si terrà il Consiglio europeo dei ministri dell'agricoltura. Sul tavolo ci saranno le proposte allo studio della commissione von der Leyen per “ammorbidire” i vincoli imposti ... italiaoggi

Ue: von der Leyen, mio mandato impegnativo, molte sfide per il futuro (2): In altre parole, ha poi dichiarato, "in questo periodo siamo stati in grado di preparare l'Unione europea per il futuro". "Nel bel ... agenzianova