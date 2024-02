Volley | via alla riforma del tesseramento degli atleti

E' partita la 31ma edizione di Volley Scuola con la vittoria del Matteucci. Nella palestra del CristoRE di scena l ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 A partire da questa mattina sono disponibili all’interno della Guida Pratica online le linee guida sulladel, un passaggio storico per la Federazione Italiana Pvolo, resosi necessario dall’entrata in vigore delladello sport (D.Lvo n.36 del 2021). L’iter che ha portato alle nuove regolamentazioni federali è partito oltre un anno fa in occasione della 46esima Assemblea Straordinaria, tenutasi a Roma il 22 gennaio 2023, per le modifiche allo statuto. Nel corso dei lavori l’Assemblea si pronunciò in maniera favorevole sulle seguenti modifiche: Ilha la durata pari a quella dell’anno sportivo (annuale); Ilsi rinnova ...

A2 - Benacquista, Cisterna di Latina è la nuova casa: Parimenti ringrazia sia il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Cisterna, sia le società Cisterna Volley e Conit Cisterna Futsal per la condivisione dell’impianto. In una stagione in cui non sono ... pianetabasket

Circa 200 disegni dei bambini esaminati per il concorso "Donare il sangue è donare la vita": 1' di lettura 22/02/2024 - Come piacevolissima tradizione, l’Avis Comunale di Macerata si è riunito nella sede di via Calabresi per aprire le buste contenenti i lavori di tanti bambini nell'ambito del ... viveremacerata

Urla “negra di m...” contro una 12enne durante una partita di volley ma nessuno è intervenuto. Appello per individuare il tifoso razzista: La società sportiva Urban City di Mira ha pubblicato un messaggio di solidarietà e supporto per la propria giocatrice insultata ... ilrestodelcarlino