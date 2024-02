Volley Il Vp Canniccia conquista la seconda posizione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si chiude a metà febbraio la striscia positiva delle versiliesi nei campionati nazionali di serie B. Decisiva la caduta dell’Unione Pallavolo Camaiorese, alla prima sconfitta nel 2024, contro un avversario di livello. Continua a volare invece il Vp, che con il quarto successo su quattro in questo primo scampolo dell’anno nuovola. Serie B. Dopo tre vittorie consecutive, l’Upc Sdh nella 15ª giornata del girone F è caduta a Grosseto contro l’Invicta. Partita mai in discussione, chiusa 3-0 dai maremmani (25-15, 25-13, 25-19). Classifica: Toscanagarden 41, Maury’s Comcavi 39, Invicta 35, Ecosantagata 30, Lupi Pontedera 27, Jumboffice 25, Lupi Santa Croce 23, Anguillara 23, Upc Sdh 22, Italchimici 21, Tomei Livorno 14, Prato 11, Sansepolcro 4, Club Orte 0. Serie B2. Altra perla in ...

