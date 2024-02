Volley | Champions League 2023 2024 | Piacenza la spunta al tie-break nell’andata dei quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo due ore e mezza di battaglia la Gas Sales Daikosconfigge 3-2 (19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 15-11) i polacchi del Jastrzebski Wegiel,deididella Cevmaschiledi. Al PalaBanca di, la squadra di coach Andrea Anastasi tornava in campo nella massima competizione continentale per club dopo aver vinto la Pool C ma a caccia di una vittoria schiacciacrisi in un periodo in cui aveva perso cinque delle ultime sei partite disputate. Ed è un’affermazione importante quella di stasera, sia in vista del ritorno, sia per come è arrivata, al termine di una sfida lottata su ogni punto e ricca di alti e bassi da entrambe le parti. CALENDARIO ...