Airbag difettosi, Bmw richiama 17 modelli usciti dal 2012 al 2014

Volkswagen e Bmw richiamano migliaia di auto negli Usa, ecco perché: Le case automobilistiche tedesche Volkswagen e Bmw hanno ricevuto l'ordine di richiamare centinaia di migliaia di automobili dagli Stati Uniti per motivi di sicurezza. Un totale di 261.257 automobili ... adnkronos

Volkswagen Tiguan 2024: ora ordinabile in Europa da 48.655 euro: Il nuovo Volkswagen Tiguan segna un’evoluzione significativa per il brand tedesco, posizionandosi come un punto di riferimento nel segmento SUV sul mercato europeo. Questo modello, noto per essere uno ... motorisumotori

Volkswagen: Audi is veel te traag met EV’s: Audi is traag met EV's, dat stelt de Volkswagen top als we welingelichte bronnen mogen geloven. De CTO Olivier Hoffman mag dus weg. autoblog.nl