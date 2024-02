Volkswagen e Bmw richiamano migliaia di auto negli Usa | ecco perché

Volkswagen e Bmw richiamano migliaia di auto negli Usa, cosa succede

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Le casemobilistiche tedeschee Bmw hanno ricevuto l’ordine di richiamare centinaia didimobili dagli Stati Uniti per motivi di sicurezza. Un totale di 261.257mobili dellae della sua controllata Audi sono interessate dal richiamo, ha annunciato giovedì la National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) degli Stati Uniti. Secondo l’Nhtsa, lehanno un problema con la pompa del serbatoio del carburante, che aumenta il rischio di incendio. Le officine sostituirebbero la pompa gratuitamente. In Bmw, 79.670 vetture sono state interessate da un richiamo a causa di un problema all’impianto frenante, che potrebbe aumentare lo spazio di frenata. Anche i controlli di stabilità Abs e Dsc potrebbero non ...

