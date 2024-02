Voci di Gaza – “Qui al nord non si trova più cibo. Molti non mangiano per due o tre giorni, sei…

Voci di Gaza – "Nelle scuole-rifugi decine di persone vivono in una unica classe, senz'acqua da bere e per lavarsi". L'appello delle ong all'Italia

Nelle scuole della Striscia di Gaza trasformate in rifugi per la popolazione si vive in stanze sovraffollate, senza acqua e in condizioni igieniche pessime. A descrivere la situazione degli sfollati è un'operatrice Oxfam dopo una visita in una scuola di Deir Al-Balah, nella zona centrale della Striscia. "Le persone ci hanno parlato delle terribili condizioni umanitarie. Uno dei principali problemi è il sovraffollamento. In una classe vivono più di sette famiglie, e ogni famiglia è composta da 5 componenti". Il tutto è aggravato dalla mancanza di acqua che costringe le persone a non applicare nessuna misura igienica. "Ci sono persone che riescono ad avere un litro d'acqua ogni due giorni". Intanto Oxfam, insieme ad ...

