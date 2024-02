Vo' "zona rossa", quattro anni fa: il ricordo della pandemia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Silenzio quasi assordante, dava fastidio”: queste le parole di Ettore Moreggio, ex dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Vo' che, nel 2020, si è trovato a fronteggiare insieme al sindaco Giuliano Martini i primi casi di Covid nel centro padovano, poi diventata la primad'Italia. “Chiudere un territorio del comune, organizzare i tamponi per 3500 abitanti non è che si studia a scuola”: in quel caso si optò per tre cicli di tamponi per tutti gli abitanti. Un test voluto direttamente dal presidenteregione, Luca Zaia. Vo' “” è il primoin Veneto,fa, ormai. / MedianordestVideo: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev