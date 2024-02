Vitale (UniPa): "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia"

Vitale (UniPa): "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia" (Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "In 15 anni in Italia sono stati registrati oltre 74mila ricoveri per Herpes zoster, di cui 30.891 come diagnosi principale e più di 43mila come diagnosi secondaria. Tuttavia, come dimostrano i dati del sondaggio, la malattia da Herpes zoster purtroppo non è ancora compresa bene ed è spesso sottovalutata". Così Francesco Vitale, professore ordinario di Igiene all'università di Palermo, intervenendo oggi a Roma alla presentazione di una ricerca globale commissionata da Gsk. Secondo i dati dell'indagine - illustrati in occasione della Shingles awareness week, settimana internazionale di sensibilizzazione sull'Herpes zoster (26 febbraio-3 marzo), infatti, almeno 2 ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "In 15insono stati registrati oltreper, di cui 30.891 come diagnosi principale e più di 43mila come diagnosi secondaria. Tuttavia, come dimostrano i dati del sondaggio, la malattia dapurtroppo non è ancora compresa bene ed è spesso sottovalutata". Così Francesco, professore ordinario di Igiene all'università di Palermo, intervenendo oggi a Roma alla presentazione di una ricerca globale commissionata da Gsk. Secondo i dati dell'indagine - illustrati in occasione della Shingles awareness week, settimana internazionale di sensibilizzazione sull'(26 febbraio-3 marzo), infatti, almeno 2 ...

