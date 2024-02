Vitale (UniPa) : "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia" - Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "In 15 anni in Italia sono stati registrati oltre 74mila ricoveri per Herpes zoster, di cui 30.891 come diagnosi principale e più di ... (iltempo)

Vitale (UniPa) : “In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia” - Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) – “In 15 anni in Italia sono stati registrati oltre 74mila ricoveri per Herpes zoster, di cui 30.891 come diagnosi principale e più di ... (calcioweb.eu)