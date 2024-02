Visibilia: tribunale Milano si riserva su amministrazione giudiziaria Editore (2)

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 feb. (Adnkronos) – Ilcivile di, presieduto dal giudice Amina Simonetti, si èto sul possibile commissariamento di, società presieduta fino al gennaio del 2022 dalla ministra del turismo Daniela Santanchè. Nomina di un amministratore su cui, dopo le conclusioni contenute nella relazione ispettiva, si è espressa nuovamente la procura e i soci di minoranza, mentre la controparte ha chiesto l’archiviazione o in subordine la sospensione del procedimento. L'articolo CalcioWeb.

