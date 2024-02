Violenza sessuale | Dani Alves condannato a 4 anni e 6 mesi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Barcellona, 22 febbraio 2024 – Il calciatore brasilianoè statoa 4e 6perdalla sezione 12 del tribunale di Barcellona, ??composta da tre magistrati. Il giocatore, ex Barcellona e Juventus tra le altre, insieme al suo avvocato, Inés Guardiola, al pubblico ministero, Elisabet Jiménez, e all’accusa, Ester García, hanno appreso questa mattina in prima persona la sentenza, secondo quanto riportano i media spagnoli. Il processo si è concluso il 7 febbraio, dopo tre lunghe udienze, e 15 giorni dopo è arrivata la decisione dei giudici. I fatti, a cui si riferisce la sentenza, sono avvenuti in uno stand della discoteca Sutton di Barcellona, ??la notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022....

