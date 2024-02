Vince 64 milioni al Superenalotto | ma i numeri sul giornale sono sbagliati | “Ho rischiato l’infarto”

A 87 anni vince 64 milioni al Superenalotto, ma i numeri sul giornale sono sbagliati: “Quando il tabaccaio me…

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un’incredibile storia che fa il giro del web. Come ogni mattina, un anziano di 87 anni aveva comprato ilin edicola. Nei giorni precedenti l’uomo aveva giocato una schedina del, scegliendo due serie dibuone per l’estrazione delle 20 di martedì 20 febbraio. Così era andato a controllare nelle pagine delle lotterie iestratti. Scoprendo con grande sorpresa di aver vinto ben 64di euro. Per il pensionato di Roma la gioia è però durata poco. L’anziano si è infatti subito recato dal tabaccaio ma ha scoperto l’amara verità: ierano vecchi, ilaveva sbagliato e lui non aveva vinto un bel niente. “Avevo azzeccato la combinazione – ha raccontato il signor Loreto – sembrava un sogno, con due euro giocati ne ...