VILLALON | FIGURA STORICA DEI COLCHONEROS | HA RIABBRACCIATO THIAGO Isokinetic | il medico dell’Atletico Madrid in visita A maggio il congresso al Civitas Metropolitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "E’ un onore per noi, come Atletico, ospitare nella nostra casa ail", diceva ieri passeggiando tra i vialetti diBologna José Maria, da ventinove anni responsabile sanitario dei ‘’ nonché nume tutelare della metà calcistica diche non tifa Real.a finecelebrerà la trentunesima edizione del suoal, il modernissimo impianto che il 13 marzo ospiterà il ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico e Inter, dopo l’1-0 per i nerazzurri di martedì notte al Meazza. Approfittando dell’impegno della squadra allenata dal ‘Cholo’ Simeone, ...