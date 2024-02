VIDEO – Thuram | l’esito degli esami Stadio San Siro | nuovo summit | TG Flash Inter-News

Thuram, infortunio in Inter-Atletico: controlli giovedì, salta sicuro Lecce e Atalanta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? Marcussi è sottoposto questa mattina aglidi controllo dopo l’infortunio accusato in-Atletico Madrid. Per il francese un’elongazione, con una data di recupero già fissata. Novità anche sul fronte: quest’oggie Milan hanno incontrato Sala per la possibile ristrutturazione di San. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG ...

