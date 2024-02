VIDEO/ Gli agricoltori tornano in strada e coinvolgono i bambini

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Non si ferma la protesta dei “trattori” nella città di Avellino. Questa sera una folta delegazione dell‘AssociazioneAvellinesi si è riunita lungo Corso Vittorio Emanuele attirando anche l’attezione di molti passati, ma soprattutto coinvolgendo icon una sfilata su piccoli trattori e macchine giocattoli. La protesta, in corso in molti Paesi europei, da avanti da settimane. Nel mirino deglile politiche agricole europee, come spiega il Presidente Giancarlo De Nunzio (guarda laintervista in alto ndr) Al centro della manifestazione, dunque, restano le denunce relative ai costi del carburante, le difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime e l’Irpef relativo ai terreni. Per questo il primo punto del programma degli ...