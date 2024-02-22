Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2024 ore 10:30 (Di giovedì 22 febbraio 2024)Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma
CODE PER INCIDETNE ANCHE SULLA CASILINA NEI PRESSI DEL RACCORDO ANCHE IN QUESTO CASO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA BREVI CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD
IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO
ANALOGA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA
DA FEDERICO DI LERNIAE ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTOAL ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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APRIAMO CON IL RACCORDO ... (romadailynews)