Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2024 ore 10 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2024 ore 10:30 (Di giovedì 22 febbraio 2024) Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma CODE PER INCIDETNE ANCHE SULLA CASILINA NEI PRESSI DEL RACCORDO ANCHE IN QUESTO CASO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA BREVI CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO ANALOGA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA DA FEDERICO DI LERNIAE ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTOAL ...
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