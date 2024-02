Via cellulari e tablet dalle scuole elementari e medie | la linea dura di Valditara per fermare le aggressioni ai docenti

Via cellulari e tablet dalle scuole primarie e medie, anche per scopi didattici. È questa la linea che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha intenzione di inserire nelle

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Viaprimarie e, anche per scopi didattici. È questa lache il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha intenzione di inserire nelle nuove guida per la scuola. È lo stesso ministro ad annunciarlo in un’anticipazione a Il Foglio, spiegando che la decisione nasce dall’uso spesso improprio che si fa di questi dispositivi, rischiando di generare tensioni nei rapporti tra studenti e, arrivando in alcuni casi all’aggressione del personale scolastico. L’obiettivo del Mim è quindi quello di ridurre le distrazioni e promuovere una maggiore responsabilità tra gli studenti. «Difendere il corpo docente significa difendere il principio di delega e di autorità che è l’architrave non solo del ...

Pisa CoderDojo: largo ai giovani programmatori del futuro: La nuova stagione di attività del Club di programmazione per giovani dell’Università di Pisa prenderà, infatti, il via venerdì 1° marzo (dalle ... per realizzare vere e proprie applicazioni per ... pisatoday

Stop ai cellulari nelle scuole elementari e medie, anche per studio: Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, lo ha anticipato oggi al Foglio. Nelle prossime linee guida del ministero il cellulare verrà vietato sia alle elementari che alle medie, anche per ... tg.la7

Omicidi Prati, al via processo per De Pau: difesa chiede perizia psichiatrica: Delitti che De Pau ha ripreso con il proprio cellulare. I due video ... parcheggiata nelle vicinanze” si è spostato “presso l'appartamento in via Durazzo n. 38, a circa 600 metri dal luogo dei primi ... adnkronos