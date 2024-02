Via alla procedura per individuare il presidente dell' Istat

È partita la procedura per individuare il nuovo presidente dell'Istat. Una nota comunica la pubblicazione sul sito web del dipartimento della Funzione pubblica e su quello dell'Istat dell'avviso pubblico per la

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È partita laperil nuovo. Una nota comunica la pubblicazione sul sito web del dipartimentoa Funzione pubblica e su quello'avviso pubblico per la presentazionee manifestazioni di interesse. Gli interessati, professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini con esperienza internazionale hanno trenta giorni di tempo, fino alle 23.59 del 23 marzo 2024, per candidarsi. Il modulo di partecipazione dovrà essere inviato per posta certificato, sottoscritto e corredato da un documento d'identità in corso di validità e dal curriculum vitae. Un organismo composto da tre membri e da un segretario, nominato con decreto del ministro per la Pa, ...