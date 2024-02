Vesuvio e Campi Flegrei visti dallo spazio | la foto dell’astronauta è uno spettacolo

Vesuvio e Campi Flegrei: due settimane per evacuare un milione di persone. Bastano?

Il Magmax alla scoperta dei vulcani da Plinio a Mercalli: Vesuvio, Etna e Stromboli. Le attività del Magmax, dedicate come sempre alle Scienze della Terra, oltre a rivisitare la storia incroceranno l’attualità: sono appena di qualche giorno fa le ultime ... atnews

IT-alert, sistema già operativo per quattro tipologie di rischio: ecco quelle che possono farlo scattare in Valdarno: È entrato in funzione da una settimana IT-alert, il sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione. Dal 13 febbraio 2024, il sistema IT-alert è operativo esclusivamente in cas ... valdarnopost

Attività Sismica tra Vesuvio e Campi Flegrei: apprensione nelle zona: Ieri sera, un sisma di magnitudo Md 1.1 è stato registrato sul Vesuvio, vicino alle due scosse di terremoto nei Campi Flegrei ... agro24