Verso le partite decisive L’Use non vede l’ora

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Andata in archivio la prima parte di stagione, con il primo obiettivo centrato, adessoComputer Gross si preparerà per dare l’assalto ai play-off nella seconda fase del campionato di Serie B Interregionale. Ossia quella nella quale si troverà ad affrontare indi andate e ritorno quattro squadre di un girone nord (Saronno, Pavia, Casale Monferrato e Gazzada), dove servirà classificarsi tra le prime sei per proseguire la corsa promozione. Lo farà da una comoda posizione di classifica frutto della prima fase, ma questo non è certo motivo per cullarsi sugli allori perché si tratta di squadre di alto livello e quindi a dir poco ostiche. Prima di parlare del domani, però, coach Luca Valentino torna sulla serata di domenica scorsa al Pala Sammontana. "Ci tengo a ringraziare i tanti tifosi presenti – attacca – la festa che è stata fatta alla fine ...