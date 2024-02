Verona | Baroni Bologna in salute | sarà gara complicata

Baroni: "Bologna squadra in salute, dovremo essere all'altezza di questa difficile sfida" / VIDEO

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Zirkzee è un grande giocatore che sta esplodendo"- "Ilè una squadra in, sta bene e gioca un bel calcio.una partita, ma noi sappiamo che saranno tutte difficili. Non ci sono partite dal risultato scontato. Dovremo essere bravi noi ed essere all'altezza della

Verona - Baroni : 'Il Bologna gioca il calcio migliore in Italia. Folorunsho e Serdar - decisione presa' - Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna : "Il Bologna è una sq... (calciomercato)

Verona - Baroni : «Sarà più difficile con il Bologna che con la Juve» - Marco Baroni , allenatore dell’Hellas Verona , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Bologna Marco Baroni , allenatore dell’Hellas ... (calcionews24)

Verona, Baroni: «Sarà più difficile con il Bologna che con la Juve»: Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Bologna Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza ... calcionews24

Baroni snobba la Juve: «Col Bologna sarà più difficile»: Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Bologna. La squadra gialloblù è reduce dal 2-2 con la Juve. PARTITA – «Perché è più difficile con ... juventusnews24

Carlino – Thiago, attento al Verona: che sofferenza all’andata: Certo, le due squadre erano diverse, il Bologna ancora in fase di rodaggio dopo il mercato mentre il Verona si è rivoluzionato a gennaio, ma la squadra di Baroni ha sempre saputo giocare ad alto ritmo ... tuttobolognaweb