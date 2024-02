Venerdì nero | forte maltempo con nubifragi

Domani, venerdì 23 febbraio, c'è una intensificazione di quel quindi maltempo molto forte. Questo vale in parte anche per la Incubo maltempo, Giuliacci vede nero: "Pioggia tutti i giorni" Il

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - Perturbazione di stampo polare in arrivo nel corso della giornata odierna: condizioni meteo in peggioramento a partire dai settori settentrionali della penisola condiffuso. Tra giovedì e, secondo il Centro Meteo Italiano, le precipitazioni potranno risultare anche a carattere dio sulle regioni di nord-est con possibili disagi sul Triveneto. Neve che sull'arco alpino risulterà abbondante a partire dagli 800-1200 metri di quota. Precipitazioni nevose attese anche sull'Appennino ma a quote medio-alte trae sabato. Situazione che potrebbe reiterarsi anche dopo il fine settimana, cona più riprese per gli ultimi giorni del mese. In dettaglio le previsioni per oggi: Al Nord: Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni su Liguria e sull'Arco ...