Vedova Navalny | la macchina del fango di Putin | sui social i suoi flirt inventati VIDEO

Navalny, la macchina del fango sulla moglie: ecco come

(Di giovedì 22 febbraio 2024), la disinformazione sui) viaggia sui– Se fosse solo cattivo gusto, potremmo persino passarci sopra, ma è principalmente disinformazione del regime russo. La moglie di Aleksejnon è una “allegra”. È il messaggio che sta passando, e magari anche qualcuno tra chi legge si sarà imbattuto, navigando sui, in qualche post allusivo o in qualche fotografia che ritrae Yulia Navalnaya, ad esempio in compagnia del presunto amante Evgenij Chichvarkin.Leggi anche: Aleksejè morto in carcere in Russia. Cosa è successo al principale oppositore diL’annuncio di Yulia Navalnaya Yulia Navalnaya ha annunciato al sua intenzione ...

