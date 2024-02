Valencia | maxi-incendio divora un grattacielo | individuati 4 corpi carbonizzati Il bilancio | 20 dispersi e almeno 14 feriti

Maxi incendio in un palazzo di 14 piani a Valencia, intrappolati dalle fiamme gli abitanti di 138 appartamenti

Valencia, maxi incendio in un condominio: almeno 4 morti: I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a entrare nell'edificio per motivi di sicurezza Almeno quattro persone sono morte in un grave incendio che ha distrutto un condominio nella città costiera ... adnkronos

Valencia, maxi incendio in un palazzo di 14 piani: 4 morti e oltre 20 dispersi:

Incendio a Valencia, il video del salvataggio delle persone intrappolate sul balcone del palazzo in fiamme: I vigili del fuoco lavorano senza sosta per domare l'incendio del palazzo incendiato a Valencia, in Spagna, e trarre in salvo i residenti intrappolati. In un video i "bomberos" soccorrono alcuni ... tg.la7