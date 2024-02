Valencia, in fiamme un palazzo di 14 piani

Valencia, incendio in un palazzo di 14 piani: i residenti chiedono aiuto sui balconi mentre le fiamme divorano l'edificio: Un incendio è scoppiato oggi, 22 febbraio, in un palazzo di 14 piani a Valencia. Le fiamme hanno avvolto l'edificio, di nuova costruzione, lasciando numerose persone intrappolate all'interno. Sul ... leggo

