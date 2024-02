Valencia | in fiamme palazzo di 14 piani Il video choc

Valencia, in fiamme un palazzo di 14 piani

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Un edificio di 14avvolto dalle. Sta succedendo a, nel quartiere Campanar, dove un maxi incendio si è propagato in pochi rapidamente a causa delle forti raffiche di vento. Attualmente sono in azione numerose squadre di vigili del fuoco. Al momento non sono segnalate vittime dai servizi di emergenza, anche se nella zona è stato montato un ospedale da campo. Un centro commerciale al piano terra dell'edificio è stato evacuato. Solo rezo para que hayan salido todos… #Incendio #pic.twitter.com/R9yVjXiRow — ???????? (?-??) (@PPval69) February 22, 2024 Notizia in aggiornamento

