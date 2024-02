Valditara | ha senso vietare i cellulari a scopo didattico?

Vietare la carriera alias nelle scuole, così il governo manda avanti scagnozzi e arcivescovo: presidio a Milano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb – La crociata di Giuseppecontro inon si ferma: il Ministro ha annunciato una nuova stretta sulle scuole elementari e medie sull’uso dei supporti elettronici in classe, anche acontro iNelle prossime linee guida del ministero sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie verrà indicato di evitare il ricorso aiall’interno delle classi: una prassi di norma già adottata autonomamente nei regolamenti interni. La novità però è che sia per uso personale degli studenti o per scopi didattici poco cambia. Che fine hanno fatto anni e anni di sforzi per la digitalizzazione delle scuole? Hanon fare distinzione tra studio e distrazione? Ovviamente no, e senza scomodare ...