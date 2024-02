Usi il telefono alla guida? Possono sospenderti la patente

Cellulare e smartphone: tutte le regole di buon uso

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il nuovo Codice della strada in arrivo nel mese di marzo, continua a prendere forma, emendamento dopo emendamento (solo ieri la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ne ha analizzati 770): l’ultimo in ordine di tempo che aspetta solo l’esame dell’Aula per entrare in vigore, riguarda il ritiro temporaneo dellaper chi usa lo smartphone. La sospensione può durare fino a 15 giorni (una settimana se sullal’automobilista ha più di 10 punti). Tempi raddoppiati se l’inadempienza del singolo dovesse causare un incidente o mandare fuori strada un altro mezzo. Via laanche a chiin stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dopo la crociata contro gli autovelox che lo ha convinto a ...