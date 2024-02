Urso: "Tasso di inflazione dell'Italia è il più basso d'Europa"

Urso: "Tasso di inflazione dell'Italia è il più basso d'Europa": con tassi annuali dello 0.9 a fronte della media dell’Eurozona di tre volte superiore si 2.8. Quando arrivammo al Governo il tasso di crescita annuale era dell’11.8. Oggi è il più basso d’Europa”, ha ... quotidiano

Business news: Romania, tasso di inflazione salito al 7,41 per cento a gennaio su base annua: Bucarest, 17 feb 05:00 - (Agenzia Nova) - Il tasso di inflazione in Romania è aumentato nel gennaio 2024 al 7,41 per cento su base annua. Il dato è in crescita anche rispetto al 6,61 per cento di ... agenzianova

Ex Ilva, al via l’amministrazione straordinaria: ROMA (ITALPRESS) – Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione ... ildenaro