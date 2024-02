"Mi appresto ad accogliere la richiesta del commissario Quaranta di estendere l'amministrazione straordinaria ad altre aziende del gruppo".

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Mi appresto ad accogliere la richiesta del commissario Quaranta di estendere l'ad altre aziende del gruppo". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, rispondendo a una domanda sul neonominato commissario di Acciaierie d'Italia, Giancarlo Quaranta. "Già oggi - aggiunge - il commissario, su cui si sono espressi unanimemente e in maniera positiva tutte le organizzazioni sindacali e le organizzazioni rappresentative delle imprese e della filiera dell'indotto siderurgico, incontrerà mi auguro i sindacati e poi programmerà l'incontro con l'indotto".

Urso, sì a estensione amministrazione straordinaria ex Ilva: "Mi appresto ad accogliere la richiesta del commissario Quaranta di estendere l'amministrazione straordinaria ad altre aziende del gruppo". (ANSA) ... ansa

Quaranta-Urso, primo confronto sull’ex Ilva: Sul tavolo le prossime mosse mentre per manutenzione si ferma per 24 ore anche l’unico Altoforno in funzione, il numero 4 ... tarantobuonasera

Ex Ilva, Quaranta chiede estensione dell’amministrazione straordinaria alle società operative del gruppo: Estendere l’amministrazione straordinaria a tutte le società operative del gruppo. Questa, in sintesi, la richiesta avanzata del neo nominato commissario straordinario di Acciaierie d’Italia Giancarlo ... trmtv