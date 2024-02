Urla “negra di m” contro una 12enne durante una partita di volley ma nessuno è intervenuto Appello per individuare il tifoso razzista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Mira (Venezia), 22 febbraio 2024 – Insulti razzistiuna ragazzina di 12 anni mentre era in campounadiin una palestra nel Veneziano. Un episodio accaduto domenica scorsauna gara tra squadre dilettantistiche e dove la società della giocatrice insultata, l'Urbandi Mira, era ospite. La, come come riporta oggi il quotidiano locale Gazzettino, nonostante abbia sentito le offese per il colore della pellete dagli spalti ha comunque concluso lae solo alla fine, negli spogliatoi, è scoppiata a piangere, annunciando alle compagne di squadra che è pronta a denunciare il. Gli insulti razzisti Gli insulti razzisti sono ...