Uomini e Donne: Chi È E Che Lavoro Fa Il Cavaliere Giancarlo! (Di giovedì 22 febbraio 2024) Uomini e Donne: nelle ultime puntate, Giancarlo è stato protagonista per via della conoscenza con Gemma. Ma ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui! A Uomini e Donne, nel corso delle ultime puntate il protagonista è stato Giancarlo. Quest'ultimo ha avuto una breve frequentazione con Gemma e poi tra loro tutto è finito nel peggiore dei modi. Perciò in tanti si sono chiesti chi sia davvero il Cavaliere e che cosa faccia nella vita. Uomini e Donne: chi è e cosa fa Giancarlo, ex pretendente di Gemma! Giancarlo è uno dei cavalieri finiti al centro dell'attenzione nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne. Il Cavaliere ha subito colpito Gemma, ballando con lui. La dama si è persino emozionata durante questo ...

L'istituto di ricerca lancia l'allarme : il tasso di occupazione delle donne con figli è pari al 58 - 6% - quello degli uomini con figli all'89 - 3%. In altre parole - l’arrivo di un bambino - anche uno solo - rilancia il modello tradizionale di famiglia con relativa antica divisione per genere dei compiti. Servirebbe più welfare? E invece arriva una brutta notizia : il governo ha appena "tagliato" le risorse ai comuni per i centri estivi - Nonostante tutto l’impegno e la buona volontà, il muro del gender gap è ancora lì. La conciliazione tra lavoro e famiglia nel nostro Paese è ancora un tetris ... (iodonna)

Donne per la pace in piazza anche a Palermo: "Fuori la guerra dalla storia": Poco dopo il 24 febbraio 2022, con l'angoscia della guerra in Ucraina, ha preso vita il Presidio di pace di donne, partecipato anche da uomini. Sono passati due anni. Ancora oggi non vi è alcuna ... palermotoday Presentazione del libro "Il terzo sesso" alla Libreria Brac: Fin dalla sua comparsa la specie umana è drasticamente divisa in due, uomini e donne, assecondando nel corso dei millenni falsi pretesti e credenze religiose, linguistiche, culturali e sociali che ora ... firenzetoday Visita guidata: "Aspettando l'8 marzo: Padova e le sue donne": Padova una città al femminile, ma quante e quali sono le donne che nell'ombra non hanno mai smesso di lottare per ciò in cui credevano Vieni a scoprirle con noi, da Gaspara Stampa che con il suo ... padovaoggi

