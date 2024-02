Uomini e Donne | chi è Diego Tavani | età | lavoro | storie con Ida e Aneta

2.767 euro a fronte di una perdita di 2.518 euro degli uomini, è vedova, single o separata e il 34% delle restanti donne vive con Un'ulteriore ricerca delle Acli evidenzia che chi vive nelle aree

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è tornato adopo qualche tempo di assenza, nel corso dell’edizione 2023/2024. Il cavaliere, durante le sue esperienze nel parterre del Trono Over, è stato spesso al centro di accesi litigi. I telespettatori affezionati al programma di Maria De Filippi non hanno dimenticato la sua travagliata conoscenza con Ida Platano, la quale oggi veste il ruolo di tronista. Non si è conclusa nel migliore dei modi la loro frequentazione epoi ha fatto ritorno nel programma, lasciandolo poco dopo conBuchtova. Dal 2022 è di nuovo single. Chi èdi: età,, figlio Leggi anche:, chi è Barbara ...