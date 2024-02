United Airlines annuncia la ripresa dei voli per Israele

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lahato mercoledì ladei suoiversoa partire dal mese prossimo, diventando la prima compagnia aerea americana a prendere questa decisione dagli attentati di Hamas il 7 ottobre.prevede ladei primiper Tel Aviv da Newark, vicino a New York, il 2 e 4 marzo, con l'obiettivo di ripristinare il suo programma giornaliero dal 6 marzo. "ha condotto un'analisi dettagliata della sicurezza prima di prendere questa decisione", ha affermato la compagnia aerea in una nota sottolineando che continuerà a "monitorare la situazione a Tel Aviv" e ad adattare il suo programma "di conseguenza".

