Un’Estate da BelvedeRE | Elio e le storie tese il 24 luglio al Belvedere di San Leucio

Un'Estate da Belvedere, sul palco Elio e le Storie tese

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Caserta. Dopo il successo del tour nei teatri, con oltre 40 date esaurite, questa estate a grande richiestaE LEportano di nuovo sui palchi italiani lo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”. Mercoledì 24, il gruppo di esibirà aldi San, a Caserta, alla nona edizione di “da”, il festival diretto da Massimo Vecchione, organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta. I biglietti per assistere al concerto die lea Caserta, unica data in Campania, saranno in vendita su ...