Un’altra voragine al Vomero La collina è una gruviera

Napoli: al Vomero si apre una voragine in strada e inghiotte 2 auto. La Procura apre un fascicolo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) C’è un altro pezzo delladi Napoli che sprofonda, unache si apre in piena notte in via Morghen inghiottendo un’auto in sosta ein transito con due occupanti, provocando un’onda di fango e detriti che invade il piano terra di un B&B e travolge due ragazzi nel sonno, ma i consiglieri comunali girano i tacchi e fanno saltare la seduta per mancanza di numero legale, mentre il sindaco della città che implode sotto i suoi piedi si limita a prendersela con chi c’è stato prima di lui. Ieri unache si è aperta in piena notte alinghiottendo un’auto in sosta ein transito con due occupanti “Tutta colpa della scarsa manutenzione sulla rete fognaria dell’amministrazione precedente”, è la reazione lucida di Gaetano Manfredi nel giorno di una ...