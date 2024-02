Una giornata dedicata tutta ai cani

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Domenica 25 febbraio primo "Dogday" ad Agliana. Il parco Pertini accoglierà i fedeli amici dell’uomo e i loro accompagnatori, per una bella iniziativa che il Comune ha organizzato con il Rifugio del cane di Pistoia-Enpa. La manifestazione si svolgerà dalle ore 9.30 alle 14 al parco Pertini, ma saranno interessate anche alcune strade e il parco di Carabattole. Protagonisti saranno loro: i. "di famiglia che potranno intervenire con i loro umani di riferimento – spiegano dal Comune – emeno fortunati che una famiglia per ora non ce l’hanno". Sarà presente un’educatrice cinofila per proporre facili attività di gioco e apprendimento legate al binomio cane-umano, per chi vorrà cogliere questa opportunità. Ci sarà anche l’animatrice per bambini "Puntina" che intratterrà i più piccoli con bolle di sapone giganti, giochi di ...

