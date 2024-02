Una figlia | due madri La ricerca della verità come viaggio in se stessi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ruota attorno al tema del processo psichico che, spesso, spinge l’essere umano ad allontanarsi da unaintollerabile "Torneranno a volare le rondini", il nuovo spettacolo, con testo e regia di Marco Lombardi, che la Compagnia "Giardini dell’arte" metterà in scena, al Teatro Lumiere, domani e sabato alle 20,45 e domenica 25 dalle 16,45. Il funerale di una madre adottiva è la prima istantaneastoria raccontata. Dal dolore del lutto latrentenne inizierà a fare i conti con un’altra perdita, rimasta sepolta da sempre: da qui il desiderio di voler conoscere la madre naturale con l’obiettivo di mettere ordine alla sua vita. Il confronto avviene e, all’esternoStockolm central station, le due donne si sfiorano per la prima volta, inizialmente estranee poi più vicine e pronte a ritrovarsi o, ...

Il racconto di Roberto Salis : “Serve un contratto a tempo indeterminato e soldi per una cauzione ma la campagna di diffamazione non aiuta. Mia ... (repubblica)

