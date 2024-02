Un tirocinio all’estero Per motivare i ’neet’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il 13,1% dei ragazzi Europei tra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria dei, acronimo che deriva dall’inglese ’’not in education, employment or training’ ovvero non impiegato in percorsi di istruzione, lavoro e formazione. Una percentuale che nel nostro Paese è ancor più preoccupante perché è addirittura del 10% superiore. Per questo è da guardare non solo con curiosità, ma anche con speranza l’iniziativa ’Network’ ovvero ’Neet and Work’ varata da Regione Lombardia e Veneto e rivolta a tutti i giovani che non studiano e lavorano con il solo requisito di avere meno di 29 anni. Le due regioni pagheranno a 40 ragazzi, 30 residenti in Lombardia e 10 in Veneto, undi due mesi gratuito in un altro Paese europeo. il progetto prevede un corso intensivo di lingua, una formazione pre-partenza, undi due mesi in uno ...