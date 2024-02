Un milione di articoli sequestrati al Macrolotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prato, 22 febbraio 2024 – Undidalla Guardia di finanza di Prato in un’azienda del. Le Fiamme gialle non hanno diffuso molti particolari su questo blitz, che ha riguardato comunque prodotti di vario genere considerati potenzialmente pericolosi per la salute perché non rispettavano le indicazioni di legge a tutela della salute. Si calcola che la merce sequestrata avrebbe fruttato un guadagno di oltre 520mila euro.