Un incontro pubblico dedicato alla Comunità energetica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il Comune di Massa Marittima organizza unapertocittadinanza sulle opportunità dell’adesione. L’iniziativa si terrà questo pomeriggio, a partire dalle 16, nella sede dell’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere. Sarà l’occasione per parlare delle novità introdotte dal decreto Cer che aprepossibilità di partecipare per tutte le realtà che sottostannostessa zona di mercato, quindi anche non rientranti nella cabina primaria, come inizialmente prospettato. L’sarà l’occasione per fornire informazioni aggiornate anche a chi ha già rispostomanifestazione di interesse. Sarà possibile partecipare in presenza oppure anche seguire la diretta in ...