Un fusibile non ha i requisiti adatti | la Mercedes richiama 250 000 auto in tutto il mondo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tremendo dietrofront della casamobilistica: tantissimi veicoli sarannoti a causa di un malfunzionamento molto pericoloso Grande crisi nell’ultimo peirodo per quanto riguarda ildei motori in Germania, e non solo. Di recente, infatti, la-Benz è finita al centro delle ultime notizie dopo che ha deciso dire circa 250.000 veicoli inil, come è stato confermato anche da un portavoce della casamobilistica. L’rità federale tedesca per i trasportimobilistici (Kba) aveva già comunicato questa novità: i modelli interessati nello specifico sono Amg Gt, Classe C, Cle, Classe E, Eqe, EQqs, Glc, Classe S e Sl dall’anno 2023. Dovranno essere rivisti il prima possibile ...