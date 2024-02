Un funerale segreto per Navalny, il corpo negato anche alla madre e il giallo del certificato medico

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sulla morte dell'oppositore russo Alexseidurissimo intervento del vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani: "Che sia stato un killer o sia morto di stenti, si tratta sempre di un omicidio politico.è stato ucciso dal regime. Non si può tenere un oppositore in un...

"Mi hanno mostrato il corpo, ma ora mi ricattano": l'accusa della madre di Navalny: Registro questo video perché hanno iniziato a minacciarmi, a guardarmi dritto negli occhi, a dire che infieriranno sul corpo di Alexei se non accetto un funerale segreto", ha quindi precisato, citando ... ilgiornale

